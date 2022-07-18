Водные бои: испанцы борются с аномальной жарой

Пока в Испании стоит невыносимая жара, жители Мадрида нашли способ охладиться. Здесь прошли ежегодные водные бои...
Дата загрузки: 2022-07-19
Участники «Морской битвы» вооружились водными пистолетами, бутылками, вёдрами и другими ёмкостями.
Здесь больше недели держится аномальная жара, поэтому мероприятие оказалось очень кстати.
[Хосе Гонсалес, местный житель]:
«Жара ужасная. Нужно находить альтернативы: праздники в Вальекасе невероятные».
[Лейла Лима, бразильянка, живущая в Испании]:
«Я впервые здесь. Очень нравится. Не видела ничего подобного, хотя живу здесь четыре года».
[Патрисия Медина, местная жительница]:
«Водных боёв не было два года, поэтому мы их очень ждали и скучали. В прошлом году мы с племянниками и племянницами украсили балконы. Мы очень ждали боёв в этом году».
От Мадрида до моря – более 2000 километров. Однако каждую середину июля здесь отмечают праздник Девы Кармен, которая считается покровительницей моряков.
Мероприятие зародилось в 1982 году. Тогда группа молодых людей решила бороться со столичной жарой, открыв уличные пожарные краны.
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