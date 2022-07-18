Водные бои: испанцы борются с аномальной жарой

Пока в Испании стоит невыносимая жара, жители Мадрида нашли способ охладиться. Здесь прошли ежегодные водные бои...

Пока в Испании стоит невыносимая жара, жители Мадрида нашли способ охладиться. Здесь прошли ежегодные водные бои.

Участники «Морской битвы» вооружились водными пистолетами, бутылками, вёдрами и другими ёмкостями.

Здесь больше недели держится аномальная жара, поэтому мероприятие оказалось очень кстати.

[Хосе Гонсалес, местный житель]:

«Жара ужасная. Нужно находить альтернативы: праздники в Вальекасе невероятные». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [Лейла Лима, бразильянка, живущая в Испании]:

«Я впервые здесь. Очень нравится. Не видела ничего подобного, хотя живу здесь четыре года». [Патрисия Медина, местная жительница]:

«Водных боёв не было два года, поэтому мы их очень ждали и скучали. В прошлом году мы с племянниками и племянницами украсили балконы. Мы очень ждали боёв в этом году».

От Мадрида до моря – более 2000 километров. Однако каждую середину июля здесь отмечают праздник Девы Кармен, которая считается покровительницей моряков.

Мероприятие зародилось в 1982 году. Тогда группа молодых людей решила бороться со столичной жарой, открыв уличные пожарные краны.

Короткая ссылка на эту страницу: