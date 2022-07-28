Полуразрушенные динозавры, модели роботов и ржавеющие аттракционы. Такой апокалиптический пейзаж открывается в заброшенном парке развлечений в..

Апокалипсис в центре столицы: почему парк аттракционов в Анкаре заброшен и разрушается

Полуразрушенные динозавры, модели роботов и ржавеющие аттракционы. Такой апокалиптический пейзаж открывается в заброшенном парке развлечений в турецкой столице.

«Анкапарк» открыли всего три года назад в преддверии выборов. Это была пышная церемония, на которой присутствовал президент Тайип Эрдоган. Тогда он обещал, что ежегодно этот парк будет приносить по 10 миллионов долларов дохода.

Впрочем, центр развлечений закрыли всего через восемь месяцев из-за огромных финансовых потерь.

Теперь оппозиционные партии на примере «Анкапарка» пытаются доказать, что нынешнее правительство попусту тратит бюджет. В данном случае – более 800 миллионов долларов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мансур Явас, представитель оппозиции]:

«Здесь могли построить 15 тысяч социальных квартир или 300 студенческих общежитий».

После банкротства парка два года продолжалась судебная тяжба. В итоге в июле право распоряжаться «Анкапарком» передали оппозиционной «Республиканской народной партии», у которой в Анкаре – большинство.

При этом правящая партия Эрдогана обвиняет мэра в том, что он сначала саботировал проект, чтобы тот обанкротился, а потом позволил парку прийти в состояние, в котором он находится сейчас.

Территория, на которой расположился центр аттракционов, по площади равна 120 футбольным полям. Администрация города обещает решить, что с ним делать, в ходе консультаций с местными жителями.

Короткая ссылка на эту страницу: