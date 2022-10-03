Пирамиды в 10 уровней: как строят «человеческие башни» в Испании

Захватывающие дух состязания в испанской Таррагоне. Арену для боя быков в этот раз заняли люди. Они..
Дата загрузки: 2022-10-03
Захватывающие дух состязания в испанской Таррагоне. Арену для боя быков в этот раз заняли люди. Они строят кастели – «человеческие башни». Традиция зародилась в Каталонии ещё в древности.
Участвует 41 команда. Цель – построить самую высокую и сложную башню. Она считается законченной, когда на вершину поднимаются двое детей. Обязательно в шлемах.
[Анна Хордана, спортивный психолог]:
«Как в футболе нельзя без вратаря, у нас нельзя без двух детей».
Самые впечатляющие – пирамиды из десяти уровней. Важная часть соревнований – успешный демонтаж башни. Бывает, что люди просто падают. В этот раз тоже не обошлось без травм – 13 человек попали в больницу, ещё 70 получили медицинскую помощь на месте.
Людей, которые строят «человеческие башни», называют кастельерами. Они тренируются годами.
[Мануэль Родригес, кастельер]:
«(Мы занимаемся) два раза в неделю, но это не просто работа. Это социальная деятельность, которая выходит за рамки создания пирамид и обучения. Мы проводим время вместе и занимаемся общественной деятельностью».
В этом году победила команда «Кастельерс де Вилафранка». За первое место ей вручили 16 тысяч евро.
[зритель]:
«Как тренер я знаю, сколько работы, времени и тренировок требуется, чтобы получить такой результат. Но в итоге здесь побеждают все. Даже я, зритель, испытал огромную радость».
Первые состязания в Таррагоне прошли 90 лет назад. Последние пять десятилетий они проводятся раз в два года.
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