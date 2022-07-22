Лайла на свой десятый день рождения получила особый подарок. Она с головой окунулась в слайм в..

Погрузиться в слайм предлагают в центре развлечений в Нью-Йорке

[Лайла Сингер, посетительница центра]:

«Обожаю слайм. А папа, наоборот, ненавидит. Наверное тут ему не очень нравится».

Лайла на свой десятый день рождения получила особый подарок. Она с головой окунулась в слайм в одном из центров развлечений Нью-Йорка.

Что же думает папа?

[Мэтью Сингер, посетитель центра]:

«Так мерзко. Не самая моя любимая вещь в мире. Но знаете, детям очень нравится».

Его 8-летний сын подтверждает.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Райан Сингер, посетитель центра]:

«Нет, он мне не нравится. Я его просто обожаю. Очень круто».

Здесь всё посвящено скользкой и мягкой субстанции, которая в последние годы стала любимой игрушкой детей по всему миру.

Например, есть стена слайма, украшенная посетителями. А их здесь было не менее 100 тысяч. Есть озеро слайма, где можно попрыгать по мягкой поверхности босыми ногами. Также есть пещера слайма и многое другое.

[Сара Шиллер, соосновательница центра]:

«Это место радости. Тут всё сфокусировано на тактильных ощущениях от слайма. Также у нас есть кинетический песок и множество разных забавных составов, с которыми люди могут играть».

Центр открыли в 2019 году. Идея пришла двум владелицам заведения после того, как слайм помог им перенести тяжёлые удары судьбы.

[Сара Шиллер, соосновательница центра]:

«Около пяти лет назад мы с ней пережили личные трагедии. Её муж умер, а двоюродный брат попал под стрельбу в школе в Паркленде. У моего мужа случился обширный двусторонний инсульт, приведший к серьёзной инвалидности. Мы дружили, и Карен открыла для себя слайм. Он помог ей выйти из состояния депрессии. Она позвонила мне и сказала, что должна мне его принести».

Когда она пришла, две дочери Сары не смогли от него оторваться.

[Сара Шиллер, соосновательница центра]:

«Мы с ней поняли, что хотим доставить эту радость всем: семьям, взрослым, что мы хотим дать людям возможность играть и веселиться».

Слайм состоит из клеевой основы. Также добавляют такие ингредиенты, как лосьон или глина, чтобы сделать его шелковистым или мягким.

[Сара Шиллер, соосновательница центра]:

«Слайм воздействует на все органы чувств, на чувство осязания. И действительно доказано, что он способствует высвобождению эндорфинов, заставляет ваш мозг чувствовать себя хорошо».

Короткая ссылка на эту страницу: