Последнее прощание: в Великобритании проходят похороны королевы

19 сентября британцы и весь остальной мир прощаются с королевой Елизаветой II – самым долгоправящим и..

19 сентября британцы и весь остальной мир прощаются с королевой Елизаветой II – самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории. Она скончалась 8 сентября в замке Балморал в возрасте 96 лет.

С 14 сентября гроб с телом королевы находился в Вестминстерском дворце. Там с монархиней могли попрощаться все желающие. Очередь протянулась через весь центр Лондона. Многие стояли по десять часов. Теперь же прощание закончилось.

Государственные похороны пышные и проходят со всеми почестями. В предыдущий раз такие видели в стране, когда в последний путь провожали Уинстона Черчилля.

Для прощания с Елизаветой II в Лондон приехали 500 глав государств и мировых лидеров, включая Джо Байдена, Джастина Трюдо и Эмманюэля Макрона, а также представители монарших домов Европы, Азии, Африки и Америки.

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Приспущены флаги и во всех странах Содружества, в которых Елизавета II была монархом. А в Канаде даже проходит собственная церемония, которая включает мемориальный парад по улицам столицы.

Между тем, британцы приходят в лондонский Грин-парк, который примыкает к Букингемскому дворцу, и несут цветы. Также ещё 18 сентября сотни людей стали занимать места на подъездах к Виндзорскому замку. Именно там будет покоиться тело Елизаветы II.

[Венди Данфорд, жительница Великобритании]:

«Это событие, которое бывает раз в жизни. Думаю, больше такого в Великобритании не будет. Наша королева правила 70 лет. Вряд ли когда-то у нас будет монарх, который снова будет править 70 лет. Мы хотим засвидетельствовать ей своё почтение. Почему бы не быть здесь?»

Елизавета II также была самым долгоправящим и пожилым главой государства в мире.

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