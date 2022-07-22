Драгоценности Елизаветы II: выставка в Букингемском дворце

Путешествие во времени предлагают совершить посетителям новой выставки в Букингемском дворце. Фотопортреты молодой Елизаветы II иллюстрированы..

Путешествие во времени предлагают совершить посетителям новой выставки в Букингемском дворце. Фотопортреты молодой Елизаветы II иллюстрированы драгоценностями, которые надеты на ней на изображениях.

Диадемы, серьги и ожерелья представили публике в честь её 70-летнего юбилея на престоле.

[Кэролайн де Гито, старший куратор Британской королевской коллекции]:

«Выставленные здесь украшения – из личной коллекции Её Величества. На самом первом фото ей 11 лет. Эту диадему она надевала на коронацию отца в 1937 году. Есть украшения подаренные ей на 18-летие. И вплоть до середины 50-х».

Всё это работы фотографа Дороти Уайлдинг. Это была первая женщина, которой официально разрешили снимать коронацию британских монархов.

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В экспозиции 24 портрета. Некоторые малоизвестны, другие стали культовыми.

96-летняя Елизавета II правит дольше всех монархов в истории Великобритании. Взошла на трон в 1952-м после внезапной смерти своего отца, короля Георга VI.

[Кэролайн де Гито, старший куратор Британской королевской коллекции]:

«Фотография позади меня сделана Дороти Уайлдинг всего через 20 дней после того, как Её Величество стала королевой, всё ещё в трауре по своему отцу. Этот снимок стал очень важным, именно его использовали для почтовых марок с тиражом в миллионы штук. Сделанный 70 лет назад, он знаком нам сегодня».

Дороти Уайлдинг начала работать с королевской семьёй в 20-х годах и делала это вплоть до 1958 года, когда решила оставить профессию.

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