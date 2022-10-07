Скрытая история лондонского метро: в британской столице проводят необычные экскурсии

За этой простой дверью скрываются старинные тоннели лондонской подземки. В некоторые публика не заходила уже сто..

За этой простой дверью скрываются старинные тоннели лондонской подземки. В некоторые публика не заходила уже сто лет. Теперь же Лондонский музей транспорта даёт возможность своими глазами увидеть исторические места.

Экскурсия проходит на станции метро «Шепердс-Буш». Она открылась в 1900 году. Соединяла пригород британской столицы с Лондонским Сити.

Этот тоннель ведёт к лифтам. Им не пользуются почти сто лет.

[Сидди Холлоуэй, сотрудница Лондонского музея транспорта]:

«Входя внутрь, люди первым делом видели этот тоннель. Здесь сохранились красивые белые плитки викторианской эпохи. Они очень тонкие, но 122 года спустя мы по-прежнему видим их здесь, на стене».

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«Шепердс-Буш» относится к Центральной линии метро. Сейчас здесь немноголюдно. Но в начале прошлого века станция была постоянно загружена.

Во время войны тоннели служили бомбоубежищем. В наши дни их используют в качестве подсобных помещений, а один переоборудовали под вентиляционную шахту.

[Сидди Холлоуэй, сотрудница Лондонского музея транспорта]:

«Эта шахта сделана в 1972 году. Через неё на платформу поступает прохладный свежий воздух».

А в этом тоннеле есть вентиляционные отверстия. Отсюда можно незаметно наблюдать за пассажирами метро. С платформы наблюдателя не видно.

Ещё одна достопримечательность станции – её платформа. Изначально их было две. В 30-х годах в ходе реконструкции их объединили.

Экскурсии в лондонской подземке начались 5 октября. Билеты на этот месяц уже распроданы.

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