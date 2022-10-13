Древнеримскую мозаику нашли между домов в Сирии

Древнеримскую мозаику обнаружили в Сирии. Она находится между двумя жилыми домами в городе Эр-Растан. Размеры мозаики..

[Хумам Саад, археолог]:

«В этом холле находится мозаичное панно, на котором изображены две сцены. На главной – сражение амазонок, которое упоминается в «Илиаде» (Гомера). На второй изображён Посейдон».

Древнеримскую мозаику обнаружили в Сирии. Она находится между двумя жилыми домами в городе Эр-Растан. Размеры мозаики – 20 на шесть метров. Археологи считают, что она украшала пол в холле древнего здания.

Учёные узнали о мозаике из социальных сетей. Её сняли на видео военные. Несмотря на боевые действия, археологический памятник не пострадал.

Исследователи планируют продолжать раскопки. По их мнению, мозаика большая и уходит под соседние дома.

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Сирийская цивилизация зародилась в IV веке до нашей эры. Более 2000 лет назад Сирию завоевала Римская империя. Страна также побывала под властью египтян, арамеев, ассирийцев, персов, древних македонцев и других народов.

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