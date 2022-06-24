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Остатки моста времён императора Нерона обнажились в Тибре в Риме

Остатки моста времён императора Нерона обнажились в Тибре в Риме

Остатки древнего моста, построенного при императоре Нероне, теперь можно увидеть в Риме. Обычно они скрыты в..

Дата загрузки: 2022-06-24

Остатки моста времён императора Нерона обнажились в Тибре в Риме
Остатки древнего моста, построенного при императоре Нероне, теперь можно увидеть в Риме. Обычно они скрыты в водах Тибра. Но из-за жары и засухи река обмелела.

Руины древнего строения находятся рядом с мостом Святого Ангела. Кстати, три его центральные арки также построены во времена Древнего Рима. С этого моста открывается вид на живописный одноимённый замок, а неподалёку находится Ватикан.

Температура на улице – выше 30, но туристов много.

[туристка из США]:
«Мне здесь нравится, это чудесно. Жарко, но чудесно».

Итальянцы изнывают от аномальной жары. Люди постоянно пьют воду, а летние веранды кафе искусственно охлаждают, чтобы клиенты хоть немного отдохнули от палящего солнца.

[житель Рима]:
«Важно прикрываться (от солнца) и стараться избегать мест, где очень жарко. Я сам довольно молод, но вот о пожилых беспокоюсь».

В последние дни температура в Италии местами поднималась до 40-43 градусов. Это самый большой показатель для июня за всю историю наблюдений.
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