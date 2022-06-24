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В Сане после перемирия начали восстанавливать Старый город

В Сане после перемирия начали восстанавливать Старый город

После нескольких лет войны перемирие вдыхает новую жизнь в столицу Йемена. Старый город Саны реконструируют в..

Дата загрузки: 2022-06-24

В Сане после перемирия начали восстанавливать Старый город
После нескольких лет войны перемирие вдыхает новую жизнь в столицу Йемена.

Старый город Саны реконструируют в рамках крупномасштабных работ под руководством ЮНЕСКО.

Многие старинные здания пострадали от бомбардировок. По словам архитекторов, восстановить их – задача непростая.

[Зиад Аль-Кулани, архитектор]:
«Мы имеем дело с домами, которым от 300 до 350 лет, и каждый уникален в своём историческом и архитектурном стиле».

Сану и Северный Йемен бомбили 7 лет. С одной стороны конфликта была коалиция, поддерживаемая Саудовской Аравией, с другой – хуситы, за которыми стоит Иран. Погибли тысячи людей. Но в апреле при посредничестве ООН было заключено перемирие.

По официальным данным, в ходе войны было повреждено около 5000 зданий. 380 из них – на грани разрушения. Это хотят исправить.

[Мохаммед Джуме — посол Йемена в ЮНЕСКО]:
«Это очень важно. Во время войны, к сожалению, люди сосредоточены на войне, все новости из Йемена были о войне. Теперь нужно дать людям надежду. Важно охранять, защищать и ремонтировать культурные объекты Йемена».

Реставрация также дает йеменцам рабочие места. В проекте задействовано более 4000 человек.
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