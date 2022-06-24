«Если оплачиваешь счета, то нечего есть»: аргентинцы устали от роста цен

Хлеб подорожал на 70% за год, а мясо и овощи – примерно на 65. Жители аргентинской..

[Карина Наурин, покупательница]:

«Мы переходим на более дешёвые бренды. Уже не покупаем самые лучше, а выбираем похуже. Смотрим на скидки в супермаркетах, ходим на центральный рынок».

Хлеб подорожал на 70% за год, а мясо и овощи – примерно на 65. Жители аргентинской столицы говорят, что из-за растущей инфляции вынуждены на всём экономить.

Аргентина – крупнейший в мире экспортёр соевого масла и шрота, второй по величине мировой поставщик кукурузы и ключевой экспортёр пшеницы. Однако из-за того, что мир отчасти лишился украинского и российского зерна, она ограничила международные поставки, чтобы обеспечить внутренний рынок. Так же поступили ещё около 20 стран.

Впрочем, остановить рост цен это не помогло.

[Элизабет Плоу, покупательница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Теперь многим жителям страны приходится выбирать между едой и оплатой счетов. Повсеместно открываются бесплатные столовые для малоимущих.

[Эрика Соса, сотрудница волонтёрской организации]:

«Денег не хватает. Сегодня платишь 100 песо за литр молока, а завтра – 150. Цены растут каждый день. Если ешь, то на оплату счетов не хватает, если оплачиваешь счета, то нечего есть. Про одежду и обувь я вообще молчу».

В марте инфляция в Аргентине составила 6,7%. Это самый высокий показатель в 2022-м. В целом экономисты предрекают, что годовая инфляция может превысить 70%.

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