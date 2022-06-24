«Если оплачиваешь счета, то нечего есть»: аргентинцы устали от роста цен

Хлеб подорожал на 70% за год, а мясо и овощи – примерно на 65. Жители аргентинской..
Дата загрузки: 2022-06-24
[Карина Наурин, покупательница]:
«Мы переходим на более дешёвые бренды. Уже не покупаем самые лучше, а выбираем похуже. Смотрим на скидки в супермаркетах, ходим на центральный рынок».
Аргентина – крупнейший в мире экспортёр соевого масла и шрота, второй по величине мировой поставщик кукурузы и ключевой экспортёр пшеницы. Однако из-за того, что мир отчасти лишился украинского и российского зерна, она ограничила международные поставки, чтобы обеспечить внутренний рынок. Так же поступили ещё около 20 стран.
Впрочем, остановить рост цен это не помогло.
[Элизабет Плоу, покупательница]:
«Сюда за покупками мы приезжаем издалека, тут цены ниже. Теперь люди ищут в разных местах, где покупать выгоднее. Нам всё сложнее. Если сравнивать доходы с инфляцией, зарплаты – ниже покупательной способности».
Теперь многим жителям страны приходится выбирать между едой и оплатой счетов. Повсеместно открываются бесплатные столовые для малоимущих.
[Эрика Соса, сотрудница волонтёрской организации]:
«Денег не хватает. Сегодня платишь 100 песо за литр молока, а завтра – 150. Цены растут каждый день. Если ешь, то на оплату счетов не хватает, если оплачиваешь счета, то нечего есть. Про одежду и обувь я вообще молчу».
В марте инфляция в Аргентине составила 6,7%. Это самый высокий показатель в 2022-м. В целом экономисты предрекают, что годовая инфляция может превысить 70%.
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