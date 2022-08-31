Кто станет новым Верховным комиссаром ООН по правам человека?

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет уходит с поста. Её полномочия завершились. Когда-то она..

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет уходит с поста. Её полномочия завершились. Когда-то она была политическим заключённым при чилийском диктаторе Аугусто Пиночете, а затем стала президентом Чили. Она лечила детей, подвергшихся пыткам, и обещала защищать права человека, когда стала работать в ООН. Верховным комиссаром была с 2018-го.

Но четыре года спустя те, кто пострадал от злоупотреблений в Китае, разочарованы и призывают к более прямолинейному преемнику на посту верховного комиссара по правам человека. Среди них Ло Шэнчунь – жена заключённого в Китае активиста.

[Ло Шэнчунь, жена заключённого в Китае активиста]:

«Хочу, чтобы они заменили её председателем с более чёткой позицией в отношении Китая, с бОльшими способностями к дипломатии. Да, возможно, это сложно, но всегда есть пространство для действий. И нужно найти это пространство».

Комментарии этой женщины отражают широко распространённое мнение, что Бачелет проявляет излишнюю мягкость к властям таких стран, как Китай. Они надеются, что её уход ознаменует новый старт.

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Защитники Бачелет говорят, что она смогла добиться редкой поездки Верховного комиссара ООН в Китай, а также договорилась о доступе наблюдателей в Венесуэлу.

Однако многие недовольны тем, что она не выпустила критический отчёт о преследованиях мусульманского меньшинства уйгуров коммунистическими властями КНР.

[Кеннет Рот, исполнительный директор Human Rights Watch]:

«Наконец, впервые в истории она могла использовать отчёт, чтобы оказать давление на Совет ООН по правам человека, и чтобы он принял критическую резолюцию по Китаю. Но она сдалась и ничего не делает с отчётом».

Как ожидается, выбор преемника Бачелет будет непростым. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен назначить кандидата на основе справедливой ротации. Затем его должна утвердить Генеральная Ассамблея.

Если нового комиссара назовут быстро, то он уже в сентябре станет председателем Совета по правам человека в Женеве. Решения этого Совета не имеют обязательной юридической силы, но имеют политический вес и могут положить начало расследованию.

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