Президент Южной Кореи помиловал главу Samsung

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль помиловал главу компании Samsung Ли Джэ Ёна, осуждённого за взяточничество...
Дата загрузки: 2022-08-12
Помиловать крупных бизнесменов решили для того, чтобы они помогли стране преодолеть экономический кризис.
[Хан Тон Хун, министр юстиции Южной Кореи]:
«Давая им возможность снова участвовать в экономическом развитии, мы хотим максимально увеличить наши возможности по преодолению финансового кризиса».
Для главы Samsung помилование символично. Ли уже вышел из тюрьмы в прошлом году. Его условно-досрочно освободили после 18 месяцев заключения. Однако в течение пяти лет после этого должны были действовать ограничения на ведение бизнеса. После помилования они будут сняты.
Ли Джэ Ён оказался в центре коррупционного скандала в 2017 году. Его обвинили в даче взяток на сумму 36 миллионов долларов организациям, подконтрольным подруге бывшего президента страны Пак Кын Хе. В итоге Ли приговорили к пяти годам тюрьмы, но через год заменили срок на условный и сократили его в два раза.
Однако в январе 2021-го Верховный суд пересмотрел своё решение и снова приговорил бизнесмена к двум с половиной годам заключения.
За главу Samsung перед президентом страны ходатайствовали корейские бизнес-группы, а также Торговая палата США. Представители американской организации утверждали, что Ли Джэ Ён способен помочь Соединённым Штатам избежать зависимости от компьютерных чипов, которые делают за границей. В итоге Ли отпустили из тюрьмы в августе прошлого года.
Президент Lotte Group Син Дон Бин был фигурантом того же скандала, что и глава Samsung. Его осудили за дачу взяток в 2018 году.
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