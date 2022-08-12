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Президент Южной Кореи помиловал главу Samsung

Президент Южной Кореи помиловал главу Samsung

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль помиловал главу компании Samsung Ли Джэ Ёна, осуждённого за взяточничество...

Дата загрузки: 2022-08-12

Президент Южной Кореи помиловал главу Samsung
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль помиловал главу компании Samsung Ли Джэ Ёна, осуждённого за взяточничество. Также освободят от ответственности бывшего президента конгломерата Lotte Group Син Дон Бина, который получил срок за аналогичное преступление.

Помиловать крупных бизнесменов решили для того, чтобы они помогли стране преодолеть экономический кризис.

[Хан Тон Хун, министр юстиции Южной Кореи]:
«Давая им возможность снова участвовать в экономическом развитии, мы хотим максимально увеличить наши возможности по преодолению финансового кризиса».

Для главы Samsung помилование символично. Ли уже вышел из тюрьмы в прошлом году. Его условно-досрочно освободили после 18 месяцев заключения. Однако в течение пяти лет после этого должны были действовать ограничения на ведение бизнеса. После помилования они будут сняты.

Ли Джэ Ён оказался в центре коррупционного скандала в 2017 году. Его обвинили в даче взяток на сумму 36 миллионов долларов организациям, подконтрольным подруге бывшего президента страны Пак Кын Хе. В итоге Ли приговорили к пяти годам тюрьмы, но через год заменили срок на условный и сократили его в два раза.

Однако в январе 2021-го Верховный суд пересмотрел своё решение и снова приговорил бизнесмена к двум с половиной годам заключения.

За главу Samsung перед президентом страны ходатайствовали корейские бизнес-группы, а также Торговая палата США. Представители американской организации утверждали, что Ли Джэ Ён способен помочь Соединённым Штатам избежать зависимости от компьютерных чипов, которые делают за границей. В итоге Ли отпустили из тюрьмы в августе прошлого года.

Президент Lotte Group Син Дон Бин был фигурантом того же скандала, что и глава Samsung. Его осудили за дачу взяток в 2018 году.
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