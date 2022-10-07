Совет ООН по правам человека совершил редкий шаг. Он отклонил предложение провести дебаты о предполагаемых нарушениях..

Совет по правам человека ООН неожиданно отклонил дебаты о нарушениях в Китае

Совет ООН по правам человека совершил редкий шаг. Он отклонил предложение провести дебаты о предполагаемых нарушениях прав человека в Китае. Обсудить хотели преследование мусульман-уйгуров в Синьцзяне правящей компартией.

Это неожиданная победа для Пекина, который стремится избежать любых расследований этих обвинений.

До этого за всю 16-летнюю историю Совета предложения о проведении дебатов отклоняли всего один раз. Многие считают, что это удар по правам человека в целом, а также по авторитету ООН.

Предложение о дебатах выдвинули несколько стран, включая США, Канаду и Великобританию.

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[Саймон Мэнли, посол Великобритании в СПЧ ООН]:

«Мы собрались здесь для того, чтобы обсуждать наиболее серьёзные нарушения прав человека, где бы и кем бы они ни совершались. Не может быть никаких сомнений в том, что серьёзность и масштабы того, о чём сообщается из Синьцзяна, требуют таких дебатов».

Управление ООН по правам человека 31 августа опубликовало отчёт о ситуации в регионе. В нём приводятся свидетельства того, что в Синьцзяне могут происходить преступления против человечности.

При этом впервые ситуацию с правами человека в Китае включили в повестку дня Совета. До этого такие вопросы не затрагивали из-за давления Пекина.

Правозащитные организации обвиняют власти КНР в злоупотреблениях в отношении мусульманского этнического меньшинства уйгуров, которых в Синьцзяне живёт около 10 миллионов. Нарушения включают массовое использование принудительного труда в лагерях. Пекин все обвинения отрицает.

За дебаты проголосовали 17 стран, 19 – против, включая Катар, Индонезию, ОАЭ и Пакистан. 11 государств воздержались.

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