fb pixel
Телеканал NTD

Байден подписал гигантский законопроект о климате, инфляции и медстраховке

Байден подписал гигантский законопроект о климате, инфляции и медстраховке

Президент Джо Байден подписал законопроект на сумму 430 миллиардов долларов, который считается крупнейшим климатическим пакетом в..

Дата загрузки: 2022-08-17

Байден подписал гигантский законопроект о климате, инфляции и медстраховке
Президент Джо Байден подписал законопроект на сумму 430 миллиардов долларов, который считается крупнейшим климатическим пакетом в истории США. Он призван сдержать инфляцию, сократить внутренние выбросы парниковых газов, а также снизить цены на лекарства, отпускаемые по рецепту.

Законопроект направит расходы, налоговые льготы и кредиты на поддержку технологий, таких как солнечные батареи, а также оборудование для снижения загрязнения на угольных и газовых электростанциях.

[Джо Байден, президент США]:
«Этот законопроект — самый большой шаг вперёд в области климата за всю историю. И он позволит нам смело делать дополнительные шаги навстречу всем моим климатическим целям и тем, которые мы поставили перед собой».

Закон направит миллиарды долларов, чтобы в ближайшие три года миллионы американцев смогли оплатить страховые взносы за частную медицинскую страховку.

Он также позволит Medicare вести переговоры о снижении цен на лекарства для пожилых людей и гарантировать, что корпорации и богатые люди будут платить больше налогов.

Демократы во главе с Байденом говорят, что проект поможет бороться с инфляцией за счёт сокращения федерального дефицита. Рейтинговые агентства и независимые экономисты согласны с этим, но говорят, что на получение результатов уйдут годы.

В этом месяце Бюджетное управление Конгресса пришло к выводу, что изменения окажут «незначительное» влияние на инфляцию в этом и следующем году. Между тем, экономисты Пенсильванского университета пришли к выводу, что в течение следующего десятилетия «влияние на инфляцию статистически неотличимо от нуля».

Республиканцы заявили, что законопроект только усугубит инфляцию. В то же время они обвинили демократов в спешном проведении законопроекта через Конгресс практически без поддержки оппонентов.

Между тем, недавний опрос показал, что лишь 12% американцев считают, что законопроект действительно снизит инфляцию. 36% заявили, что рост цен, наоборот, ускорится.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...