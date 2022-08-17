Байден подписал гигантский законопроект о климате, инфляции и медстраховке

Президент Джо Байден подписал законопроект на сумму 430 миллиардов долларов, который считается крупнейшим климатическим пакетом в..

Президент Джо Байден подписал законопроект на сумму 430 миллиардов долларов, который считается крупнейшим климатическим пакетом в истории США. Он призван сдержать инфляцию, сократить внутренние выбросы парниковых газов, а также снизить цены на лекарства, отпускаемые по рецепту.

Законопроект направит расходы, налоговые льготы и кредиты на поддержку технологий, таких как солнечные батареи, а также оборудование для снижения загрязнения на угольных и газовых электростанциях.

[Джо Байден, президент США]:

«Этот законопроект — самый большой шаг вперёд в области климата за всю историю. И он позволит нам смело делать дополнительные шаги навстречу всем моим климатическим целям и тем, которые мы поставили перед собой».

Закон направит миллиарды долларов, чтобы в ближайшие три года миллионы американцев смогли оплатить страховые взносы за частную медицинскую страховку.

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Он также позволит Medicare вести переговоры о снижении цен на лекарства для пожилых людей и гарантировать, что корпорации и богатые люди будут платить больше налогов.

Демократы во главе с Байденом говорят, что проект поможет бороться с инфляцией за счёт сокращения федерального дефицита. Рейтинговые агентства и независимые экономисты согласны с этим, но говорят, что на получение результатов уйдут годы.

В этом месяце Бюджетное управление Конгресса пришло к выводу, что изменения окажут «незначительное» влияние на инфляцию в этом и следующем году. Между тем, экономисты Пенсильванского университета пришли к выводу, что в течение следующего десятилетия «влияние на инфляцию статистически неотличимо от нуля».

Республиканцы заявили, что законопроект только усугубит инфляцию. В то же время они обвинили демократов в спешном проведении законопроекта через Конгресс практически без поддержки оппонентов.

Между тем, недавний опрос показал, что лишь 12% американцев считают, что законопроект действительно снизит инфляцию. 36% заявили, что рост цен, наоборот, ускорится.

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