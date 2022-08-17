Байден подписал гигантский законопроект о климате, инфляции и медстраховке

Президент Джо Байден подписал законопроект на сумму 430 миллиардов долларов, который считается крупнейшим климатическим пакетом в..
Дата загрузки: 2022-08-17
Законопроект направит расходы, налоговые льготы и кредиты на поддержку технологий, таких как солнечные батареи, а также оборудование для снижения загрязнения на угольных и газовых электростанциях.
[Джо Байден, президент США]:
«Этот законопроект — самый большой шаг вперёд в области климата за всю историю. И он позволит нам смело делать дополнительные шаги навстречу всем моим климатическим целям и тем, которые мы поставили перед собой».
Закон направит миллиарды долларов, чтобы в ближайшие три года миллионы американцев смогли оплатить страховые взносы за частную медицинскую страховку.
Он также позволит Medicare вести переговоры о снижении цен на лекарства для пожилых людей и гарантировать, что корпорации и богатые люди будут платить больше налогов.
Демократы во главе с Байденом говорят, что проект поможет бороться с инфляцией за счёт сокращения федерального дефицита. Рейтинговые агентства и независимые экономисты согласны с этим, но говорят, что на получение результатов уйдут годы.
В этом месяце Бюджетное управление Конгресса пришло к выводу, что изменения окажут «незначительное» влияние на инфляцию в этом и следующем году. Между тем, экономисты Пенсильванского университета пришли к выводу, что в течение следующего десятилетия «влияние на инфляцию статистически неотличимо от нуля».
Республиканцы заявили, что законопроект только усугубит инфляцию. В то же время они обвинили демократов в спешном проведении законопроекта через Конгресс практически без поддержки оппонентов.
Между тем, недавний опрос показал, что лишь 12% американцев считают, что законопроект действительно снизит инфляцию. 36% заявили, что рост цен, наоборот, ускорится.
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