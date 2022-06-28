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Студенты медицинских вузов скоро начнут учиться на голограммах

Студенты медицинских вузов скоро начнут учиться на голограммах

Вот так скоро будут обучаться студенты медицинских вузов. В этом им поможет виртуальная реальность. Пациент, да..

Дата загрузки: 2022-06-28

Студенты медицинских вузов скоро начнут учиться на голограммах
Вот так скоро будут обучаться студенты медицинских вузов. В этом им поможет виртуальная реальность. Пациент, да и сама больничная койка ненастоящие. Это голограммы.

С помощью специальных гарнитур все видят одно и то же, причём с разных ракурсов. Эта технология называется смешанной реальностью. Её разработал Кембриджский Университет в партнёрстве с американской фирмой GigXR.

[Джонатан Мартин, соавтор разработки]:
«Симуляция позволяет нашим студентам допускать ошибки в безопасной среде и чувствовать, что у них есть шанс на ошибку».

Технология также поможет вузам, у которых нет возможности покупать дорогостоящие манекены для обучения.

[Джонатан Мартин, соавтор разработки]:

«Можно подключиться даже с помощью мобильного телефона. Они оборудованы такой технологией, которая показывает всё, на что направлена камера. Определённый реализм будет, хотя с гарнитурой, конечно, лучше».

Программное обеспечение всё ещё в разработке. Однако к концу года его обещают выпустить. Группа студентов медицинского факультета тестировала программу последние пять месяцев.

Сейчас доступна только одна смоделированная ситуация. Это пациент, у которого наблюдаются проблемы с дыханием. Студенты используют стетоскоп, считывают показания на мониторах, накладывают кислородную маску и делают многое другое.

Разработчики обещают смоделировать самые разные ситуации. И для каждой будет свой уровень сложности.

Ожидается, что обучения на голограммах начнут внедрять в британских вузах уже в 2023 году.
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