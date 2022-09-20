В классе этой начальной школы учеников приглашают на обед не совсем обычно. [Эмма Сильвер, ученица

Инклюзивное обучение: в школах Австралии появились учителя для детей с аутизмом

[Эмма Сильвер, ученица]:

«Звучит музыка, обычно это какая-то песня, а не звонок. Так немного веселее и не страшно».

В классе этой начальной школы учеников приглашают на обед не совсем обычно.

В этой школе в Южной Австралии отказ от традиционного звонка помог многим учащимся с синдромом Дауна и другими отклонениями.

Например, 9-летней Эйлин Кларк, которая страдает аутизмом и дислексией. Её мама говорит, что наконец-то нашла место, где её дочери хорошо и спокойно.

[Шан Кларк, мама ученицы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В этом году во втором и третьем классе 11 из 18 детей имеют трудности в обучении.

Но благодаря дополнительной поддержке и ресурсам, учительница Алекс Макграт добилась отличных результатов.

[Алекс Макграт, учительница]:

«У нас очень дружный класс, и все дети поддерживают друг друга, вдохновляют, никого не выделяют, для них все выглядят нормально».

Власти штата Южная Австралия планируют перевести на такую форму инклюзивного обучения ещё больше государственных школ. В итоге во всех учебных заведениях должен появиться хотя бы один преподаватель, который специализируется на детях с аутизмом.

[Эмили Бёрк, представительница властей штата]:

«Я надеюсь, что другие штаты посмотрят на нас и решат, что разница невероятная. Каждый заслуживает возможности реализовать свой индивидуальный потенциал».

Если программа будет успешной, то такие же преподаватели появятся и в австралийских вузах.

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