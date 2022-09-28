Пакистан: как дети учатся в палаточной школе

В лагере переселенцев в Пакистане заработала временная палаточная школа для детей. Её организовала местная неправительственная организация..
Дата загрузки: 2022-09-28
В лагере переселенцев в Пакистане заработала временная палаточная школа для детей. Её организовала местная неправительственная организация в городе Кветта. Дети подметают пол в импровизированном классе, готовятся к урокам. На занятия пускают всех.
[отец ученика палаточной школы]:
«Мы очень волновались, что дети не смогут учиться. Теперь организовали школу. Мы будем рады, если она будет работать круглый год».
Сотни тысяч переселенцев уже несколько недель живут под открытым небом или в ветхих палатках в лагерях. Им не хватает продовольствия и воды.
Наводнения из-за муссонных дождей начались в Пакистане ещё в середине июня. От водной стихии пострадали все регионы страны.
За несколько месяцев бедствие унесло жизни почти 1600 человек. Миллионы людей остались без крова. Ущерб оценивается в
30 миллиардов долларов.
Между тем, под тентом десятки детей учат английский язык, повторяя алфавит. Родители рады, что у них есть такая возможность.
[отец ученика палаточной школы]:
«Мы бедные люди и не можем позволить себе отправить детей в другую школу. Поэтому мы благодарны за эту возможность».
В конце уроков учитель раздаёт детям печенье. Это дарит надежду на то, что их жизнь скоро вернётся в прежнее русло.
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