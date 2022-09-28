Всемирная торговая организация обещает реформы и новые соглашения

Всемирная торговая организация намерена заключить соглашения, которые помогут решить сложные вопросы в сферах сельского хозяйства и..
Дата загрузки: 2022-09-28
[Нгози Оконджо-Ивеала, руководитель ВТО]:
«Мы способны показать, что члены ВТО ещё могут объединяться и заключать важные соглашения на многосторонней основе. Думаю, это даёт надежду на то, что мы сможем двигаться вперёд и решать другие сложные вопросы».
Предыдущая конференция ВТО прошла в июне. Впервые за долгие годы надзорный орган заключил важные соглашения, включая договорённости по субсидиям на рыболовство, отказ от патентов на вакцины против COVID-19 и решения по безопасности пищевых продуктов.
Однако многие вопросы остались. Один из них – обновление свода правил ВТО. Также необходимо восстановить работу Органа по разрешению споров, парализованную с 2019 года.
Между тем ВТО пересмотрит прогнозы роста мировой торговли в сторону снижения. Глава организации говорит, что перспективы выглядят мрачно.
[Нгози Оконджо-Ивеала, руководитель ВТО]:
«Тенденция идёт в этом направлении. Это очень тревожно. В Европе выросли цены на энергоносители. Во всём мире подорожали продовольственные продукты. На самом деле, везде поднялись цены на энергоносители и продукты питания».
Ранее ВТО пересмотрела прогноз роста мировой торговли на этот год с 4,7% до 3%. На следующий год она прогнозирует рост торговли на уровне 3,4%.
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