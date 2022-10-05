Европейский парламент одобрил правило об универсальной зарядке на территории Евросоюза. К концу 2024 года все новые..

Единая зарядка для электронных устройств должна появиться в ЕС в 2024 году

Европейский парламент одобрил правило об универсальной зарядке на территории Евросоюза. К концу 2024 года все новые мобильные телефоны, планшеты, фото- и видеокамеры на рынке ЕС должны быть оснащены зарядным портом USB-C. Это также распространяется на электронные книги, наушники, мыши и клавиатуры, которые заряжаются через кабель.

[Алекс Агиус Салиба, депутат парламента ЕС]:

«Сегодня мы заменяем эту кучу зарядных устройств вот этим. Самые простые решения часто бывают лучшими и наиболее практичными. Это простое решение позволит избежать появления тысяч тонн электронных отходов в год, облегчит повторное использование старой электроники, принесёт больше удобства потребителям, сократит ненужные расходы, а также поможет сэкономить миллионы евро».

За новое правило проголосовали 602 депутата, против – только 13. Его обсуждали более десяти лет. Причиной стали жалобы пользователей айфонов и смартфонов на необходимость покупать разные зарядки для своих устройств.

Ожидается, что из-за нововведения больше всего пострадает компания Apple, чья техника заряжается от кабеля Lightning. Ранее её руководство предупредило, что правило об универсальной зарядке затормозит развитие инноваций и создаст горы электронных отходов.

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К концу 2024 года Еврокомиссия согласует требования к единому стандарту беспроводных зарядных устройств. А с 2026 года единая зарядка будет обязательной и для ноутбуков.

Между тем правило об универсальном зарядном устройстве ещё должны одобрить все страны Евросоюза.

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