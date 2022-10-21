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Лидеры ЕС не смогли договориться об ограничениях цен на газ

Лидеры ЕС не смогли договориться об ограничениях цен на газ

Лидеры Евросоюза завершили очередные дебаты по вопросу энергетического кризиса. При этом они не смогли договориться о..

Дата загрузки: 2022-10-21

Лидеры ЕС не смогли договориться об ограничениях цен на газ
Лидеры Евросоюза завершили очередные дебаты по вопросу энергетического кризиса. При этом они не смогли договориться о том, ограничивать ли цены на газ.

ЕС пытается сдержать повышение стоимости энергоносителей, которое уже вызвало небывалую инфляцию по всему континенту и грозит полномасштабной рецессией.

Ситуация усугубляется тем, что объёмы поставок российского газа сокращаются.

[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:
«Мы заключили энергетическое соглашение. В течение многих месяцев, включая последние несколько недель, мы много работали, обсуждали и добились определённого прогресса в этом вопросе».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает новый индекс для расчёта цен на энергию, а также механизм корректировки рынка, который ограничит возможность завышения цен на газ.

Участники встречи поддержали одно из предложений по снижению цен на энергоносители, а именно альтернативную базовую цену на сжиженный природный газ. Впрочем, в ближайшие недели предстоит обсудить законы, необходимые для этого.

Канцлер Германии выразил надежду, что министрам удастся найти взаимопонимание среди всех 27 стран-членов.

[Олаф Шольц, канцлер Германии]:
«Сейчас мы заложили фундамент, позволяющий Европе действовать и решать проблемы вместе. Мы установили чёткие ориентиры, в соответствии с которыми министры энергетики могут проработать конкретные детали».

Разногласия также возникли в отношении планов расходов для стран с самыми большими пакетами помощи для своей промышленности и домохозяйств в условиях энергетического кризиса. По мнению остальных, это несправедливая поддержка, которая подрывает конкуренцию на едином рынке.
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