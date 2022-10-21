Лидеры ЕС не смогли договориться об ограничениях цен на газ

Лидеры Евросоюза завершили очередные дебаты по вопросу энергетического кризиса. При этом они не смогли договориться о..
Дата загрузки: 2022-10-21
ЕС пытается сдержать повышение стоимости энергоносителей, которое уже вызвало небывалую инфляцию по всему континенту и грозит полномасштабной рецессией.
Ситуация усугубляется тем, что объёмы поставок российского газа сокращаются.
[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:
«Мы заключили энергетическое соглашение. В течение многих месяцев, включая последние несколько недель, мы много работали, обсуждали и добились определённого прогресса в этом вопросе».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает новый индекс для расчёта цен на энергию, а также механизм корректировки рынка, который ограничит возможность завышения цен на газ.
Участники встречи поддержали одно из предложений по снижению цен на энергоносители, а именно альтернативную базовую цену на сжиженный природный газ. Впрочем, в ближайшие недели предстоит обсудить законы, необходимые для этого.
Канцлер Германии выразил надежду, что министрам удастся найти взаимопонимание среди всех 27 стран-членов.
[Олаф Шольц, канцлер Германии]:
«Сейчас мы заложили фундамент, позволяющий Европе действовать и решать проблемы вместе. Мы установили чёткие ориентиры, в соответствии с которыми министры энергетики могут проработать конкретные детали».
Разногласия также возникли в отношении планов расходов для стран с самыми большими пакетами помощи для своей промышленности и домохозяйств в условиях энергетического кризиса. По мнению остальных, это несправедливая поддержка, которая подрывает конкуренцию на едином рынке.
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