Водитель грузовика, в котором погибли мигранты, был под действием метамфетамина

В американском Сан-Антонио состоялся суд над водителем грузовика, халатность которого могла стать причиной гибели 53 мигрантов. Грузовик 45-летнего Омеро Саморано нашли на окраине города в Техасе. Внутри были тела людей. Теперь ему грозит вплоть до пожизненного заключения или даже смертной казни.

Когда полиция обнаружила мужчину, он прятался среди кустов недалеко от машины. Он пытался выдать себя за одного из пострадавших мигрантов, поскольку несколько выживших также были неподалёку. Впрочем, его удалось опознать. Полиция также сообщила, что, когда его обнаружили, он, скорее всего, был под действием метамфетамина.

Люди погибли, поскольку их перевозили в закрытом кузове в 40-градусную жару. Внутри не было ни воды, ни работающего кондиционера.

Некоторые из самых молодых мигрантов, которые погибли в грузовике, отправились на поиски лучшей жизни в США из бедных городков Гватемалы.

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Жители деревни Науала оплакивают 14-летнего Уилмера и 13-летнего Мелвина. Два двоюродных брата ушли из дома с мечтами выучить английский язык и воссоединиться с семьёй.

[бабушка подростков]:«Если бы у нас были деньги, не было бы необходимости уезжать. Здесь мы ничего не зарабатываем. Один рабочий день – это всего 6,5 долларов, и то, если есть работа. Если работы нет. то нет и денег».

Для США это самая смертоносная трагедия, связанная с перевозкой нелегальных мигрантов.

Теперь многие обвиняют в случившемся нынешнего президента-демократа Джо Байдена. Придя к власти, он стал снимать миграционные ограничения, введённые его предшественником Дональдом Трампом.

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