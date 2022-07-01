Бронзового «Мыслителя» Родена продали почти за 11 млн евро

Почти за одиннадцать миллионов евро ушла с молотка бронзовая копия «Мыслителя» Огюста Родена на аукционе в..
Дата загрузки: 2022-07-01
В таком же размере сделана оригинальная гипсовая скульптура «Поэт». Так изначально назвал её автор. Она часть незавершённой скульптурной группы «Врата ада». Композиция основана на сюжете «Божественной комедии» Данте Алигьери.
В конце XIX века «Мыслителя» впервые выставили отдельно. Так скульптура стала самостоятельным произведением. В начале прошлого столетия статуя была отлита в бронзе и увеличена до 181 сантиметра. Сейчас она выставлена в Музее Родена во Франции.
[Леа Блок, сотрудница компании Christie’s]:
«Этот шедевр Родена очень важен, поскольку мы видим его очень современный взгляд на человеческое тело – очень сильное, способное на многое, но в то же время человек задумывается, в чём-то сомневается».
Когда «Мыслитель» стал очень популярен, Роден сделал ещё несколько копий. Также скульптуру копировали другие люди. Некоторые реплики были созданы при жизни автора, а некоторые после его смерти.
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