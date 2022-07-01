fb pixel
Телеканал NTD

Бронзового «Мыслителя» Родена продали почти за 11 млн евро

Бронзового «Мыслителя» Родена продали почти за 11 млн евро

Почти за одиннадцать миллионов евро ушла с молотка бронзовая копия «Мыслителя» Огюста Родена на аукционе в..

Дата загрузки: 2022-07-01

Бронзового «Мыслителя» Родена продали почти за 11 млн евро
Почти за одиннадцать миллионов евро ушла с молотка бронзовая копия «Мыслителя» Огюста Родена на аукционе в Париже. Скульптура была отлита после смерти автора в 1928 году. Её высота – 70 сантиметров.

В таком же размере сделана оригинальная гипсовая скульптура «Поэт». Так изначально назвал её автор. Она часть незавершённой скульптурной группы «Врата ада». Композиция основана на сюжете «Божественной комедии» Данте Алигьери.

В конце XIX века «Мыслителя» впервые выставили отдельно. Так скульптура стала самостоятельным произведением. В начале прошлого столетия статуя была отлита в бронзе и увеличена до 181 сантиметра. Сейчас она выставлена в Музее Родена во Франции.

[Леа Блок, сотрудница компании Christie’s]:
«Этот шедевр Родена очень важен, поскольку мы видим его очень современный взгляд на человеческое тело – очень сильное, способное на многое, но в то же время человек задумывается, в чём-то сомневается».

Когда «Мыслитель» стал очень популярен, Роден сделал ещё несколько копий. Также скульптуру копировали другие люди. Некоторые реплики были созданы при жизни автора, а некоторые после его смерти.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...