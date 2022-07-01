Как мэра женили на крокодиле

Танцы, музыка и веселье. В мексиканском городке Сан-Педро-Уамелула женят мэра. Всё бы ничего, только невеста не..

Танцы, музыка и веселье. В мексиканском городке Сан-Педро-Уамелула женят мэра. Всё бы ничего, только невеста не красавица. Ведь она – крокодил.

Правда, это не прихоть городского главы, а местная традиция. Всё как во время настоящей свадьбы: поздравление и поцелуи молодожёнов. Только вот пасть супруги из соображений безопасности завязана, чтобы муж не остался без носа.

Такая традиция зародилась ещё в доиспанские времена. Так коренные народы просили у природы щедрости.

[Виктор Уго Соса, мэр Сан-Педро-Уамелулы]:

«Нужно выполнить определённые требования. Мы просим у природы достаточно дождя, достаточно еды, чтобы у нас была рыба в реке. Мы должны просить о вещах с любовью, чтобы Уамелула не страдала от последствий».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Организовывает свадьбу так называемая крёстная мать крокодила.

[Элия-Эдит Агилар, крёстная мать крокодила]:

«С первого дня, когда меня выбрали крёстной матерью, я думала о том, во что её одеть, потому что для нас, народа чонталес, это самый важный праздник».

Смотрительница аллигатора говорит, что рептилии семь лет. Это по крокодильим меркам совсем юная особа.

[Норма Раймундо Перес, смотрительница крокодила]:

«С самого раннего возраста мы её кормили. Она ест курицу, мясо, рыбу – всё, что у нас есть. По мере роста начала есть больше. Сначала она ела каждые восемь дней, теперь – два раза в неделю».

Народ чонталес считает крокодилов олицетворением матери-земли. А их брак с местными лидерами символизирует единение людей с божественным.

Короткая ссылка на эту страницу: