Юг Австрии восстанавливается после наводнения

Жителям австрийской деревни Треффен предстоит большая уборка. Посёлок нужно очистить от грязи и обломков. Это результат..
Дата загрузки: 2022-07-01
[местная жительница]:
«У моста образовался такой затор из брёвен, что река хлынула в наш дом. Везде был гравий и мусор. Просто ужасно».
Пострадало несколько деревень на юге Австрии. В регионе ввели режим чрезвычайного положения. В спасательных операциях задействовали и вертолёты – некоторых жителей пришлось эвакуировать прямо с крыш.
Сообщается об одном погибшем. Это 82-летний мужчина. Его унесло селевым потоком на 200 метров. По некоторой информации, ещё два человека могут быть пропавшими без вести.
[Петер Кайзер, премьер Каринтии]:
«Это одна из худших катастроф, которую мы когда-либо видели в нашем регионе».
В Треффене разрушено несколько домов. В населённом пункте отключилось электричество. Без света и воды остались полторы тысячи хозяйств.
В первую очередь волонтёры взялись за уборку в местной церкви. Далее по плану – улицы и дороги. Там много упавших деревьев.
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