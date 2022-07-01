Юг Австрии восстанавливается после наводнения

Жителям австрийской деревни Треффен предстоит большая уборка. Посёлок нужно очистить от грязи и обломков. Это результат..

[местная жительница]:

«У моста образовался такой затор из брёвен, что река хлынула в наш дом. Везде был гравий и мусор. Просто ужасно».

Жителям австрийской деревни Треффен предстоит большая уборка. Посёлок нужно очистить от грязи и обломков. Это результат наводнений и оползней, которые обрушились на регион Каринтия после сильных ливней с градом.

Пострадало несколько деревень на юге Австрии. В регионе ввели режим чрезвычайного положения. В спасательных операциях задействовали и вертолёты – некоторых жителей пришлось эвакуировать прямо с крыш.

Сообщается об одном погибшем. Это 82-летний мужчина. Его унесло селевым потоком на 200 метров. По некоторой информации, ещё два человека могут быть пропавшими без вести.

[Петер Кайзер, премьер Каринтии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В Треффене разрушено несколько домов. В населённом пункте отключилось электричество. Без света и воды остались полторы тысячи хозяйств.

В первую очередь волонтёры взялись за уборку в местной церкви. Далее по плану – улицы и дороги. Там много упавших деревьев.

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