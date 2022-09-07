Как на Кубе разводят самых редких крокодилов в мире

Это детёныш самого редкого крокодила в мире – кубинского. Его изъяли у нелегальных охотников. Теперь он..
Дата загрузки: 2022-09-07
Это детёныш самого редкого крокодила в мире – кубинского. Его изъяли у нелегальных охотников. Теперь он возвращается в болото Сапата на одноимённом полуострове.
Кубинские крокодилы встречаются только здесь и на острове Хувентуд. Ареал очень маленький, поэтому их численность небольшая.
[Этьям Перес, биолог]:
«(Кубинский крокодил) сталкивается с несколькими угрозами. Одна из них – незаконная охота, из-за которой сокращается популяция в дикой природе».
Есть и другая проблема. Кубинские крокодилы скрещиваются с острорылыми крокодилами и в итоге теряется генетическая чистота вида.
Учёные на Кубе стараются сохранить популяцию, в которой сейчас насчитывается 4000 особей. Для этого несколько десятилетий назад на водно-болотных угодьях создали центр разведения.
[Густаво Соса, ветеринар]:
«С мая по июнь кубинские крокодилы откладывают яйца, а мы заходим в загоны и забираем их. Это опасно, нужно быть очень осторожными».
Кубинские крокодилы очень агрессивны и часто пытаются напасть на людей. К тому же ревностно охраняют будущее потомство. Однако специалистам удаётся собирать яйца. Их относят в инкубатор. Примерно через три месяца вылупляются детёныши. Их растят в специальном загоне.
[Этьям Перес, биолог]:
«В центре разведения 10% детёнышей умирают в первый год из-за болезней. От 15 до 20 процентов достигают пятилетнего возраста. Этот показатель лучше, чем в дикой природе».
Ежегодно на полуострове Сапата выпускают несколько сотен выращенных крокодилов. Это даёт надежду на сохранение популяции.
У кубинских крокодилов окраска ярче, чем у их собратьев. Жёлтые и чёрные пятна образуют характерный узор на коже, из-за которого этих рептилий называют жемчужными крокодилами.
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