Беженец построил солнечную электростанцию в лагере в Кении

Вот такая маленькая солнечная электростанция обеспечивает энергией 200 магазинов и других коммерческих заведений в лагере «Какума»..
Дата загрузки: 2022-07-01
Васко Хамиси приехал сюда 12 лет назад. Сидеть сложа руки не хотелось.
[Васко Хамиси, основатель компании Okapi Green Energy]:
«Я решил заняться зелёной энергетикой, поскольку, когда приехал, с электроэнергией здесь была большая проблема».
Конголезец собрал пожертвования и основал собственную компанию. В ней работают десять человек, большинство – беженцы.
Доступ к электроэнергии помогает предпринимателям развивать бизнес.
[Битишо Тусамбе, предприниматель]:
«Поскольку электричество подаётся стабильно, я купила холодильник. Продаю холодные напитки и воду. Также делаю свежий сок манго на продажу. Мы благодарны Васко, потому что его электричество нам очень помогает».
В лагере и соседнем поселении живёт более 200 тысяч беженцев. И только 2000 из них имеют доступ к электроэнергии от основной сети. Остальные вынуждены пользоваться электрогенераторами. Но это дорого.
[Васко Хамиси, основатель компании Okapi Green Energy]:
«К нам обращаются всё больше людей с просьбой о подключении к электричеству. Но с мощностью 20 киловатт мы не можем подключить всех в «Какуме»».
Мужчина надеется, что со временем сможет увеличить мощность солнечной электростанции и обеспечить энергией больше людей.
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