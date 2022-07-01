Беженец построил солнечную электростанцию в лагере в Кении

Вот такая маленькая солнечная электростанция обеспечивает энергией 200 магазинов и других коммерческих заведений в лагере «Какума»..

Вот такая маленькая солнечная электростанция обеспечивает энергией 200 магазинов и других коммерческих заведений в лагере «Какума» в Кении. Здесь живут беженцы из ДР Конго. Основатель электростанции – один из них.

Васко Хамиси приехал сюда 12 лет назад. Сидеть сложа руки не хотелось.

[Васко Хамиси, основатель компании Okapi Green Energy]:

«Я решил заняться зелёной энергетикой, поскольку, когда приехал, с электроэнергией здесь была большая проблема».

Конголезец собрал пожертвования и основал собственную компанию. В ней работают десять человек, большинство – беженцы.

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Доступ к электроэнергии помогает предпринимателям развивать бизнес.

[Битишо Тусамбе, предприниматель]:

«Поскольку электричество подаётся стабильно, я купила холодильник. Продаю холодные напитки и воду. Также делаю свежий сок манго на продажу. Мы благодарны Васко, потому что его электричество нам очень помогает».

В лагере и соседнем поселении живёт более 200 тысяч беженцев. И только 2000 из них имеют доступ к электроэнергии от основной сети. Остальные вынуждены пользоваться электрогенераторами. Но это дорого.

[Васко Хамиси, основатель компании Okapi Green Energy]:

«К нам обращаются всё больше людей с просьбой о подключении к электричеству. Но с мощностью 20 киловатт мы не можем подключить всех в «Какуме»».

Мужчина надеется, что со временем сможет увеличить мощность солнечной электростанции и обеспечить энергией больше людей.

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