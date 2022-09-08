Кот нашёлся и вспомнил хозяев спустя 2,5 года

Кот Джимми пропал в 2015 году. Он любил спать в припаркованных машинах членов своей семьи. Когда хозяин поехал в другой штат, вероятно, кот был в машине, а потом потерялся.



Спустя два года волонтёры подобрали Джимми на улице и привезли в приют в штате Коннектикут. Сотрудники приюта разместили сообщение о бездомном коте в соцсетях. Через четыре дня откликнулась женщина из штата Нью-Джерси. Сьюзан рассказала, что кот на фото похож на её пропавшего 2, 5 года назад старого Джимми.



Договорившись о встрече, вся семья поехала в приют. Они захватили старые вещи кота: наволочку и игрушку. Все надеялась, что кот узнает их по запаху.



Когда открыли ящик, Сьюзан спросила: «Джимми, это ты, дружок?» Кот подошёл к ней и боднул головой, затем уткнулся носом в игрушку. «Он начал тереться о нас, и когда я погладила ему живот, укусил меня. Он раньше всегда так делал. А затем громко замурлыкал», – рассказала Сьюзан. Вся семья не могла сдержать слёз.



В тот же вечер Джимми забрали домой. «Спустя 2,5 года Джимми нашёлся. Немного похудевший, немного уставший», – сказала Сьюзан. Смотрите видео!

