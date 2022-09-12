Неделя моды в Нью-Йорке: «марокканский рынок» от Badgley Mishka

Впервые почти за три года дом моды Badgley Mishka лично представил свою новую коллекцию. На Неделе..
Дата загрузки: 2022-09-13
[Марк Бэджли и Джеймс Мишка, дизайнеры]:
«Ощущения прекрасные. Да, прекрасно снова вернуться к живым показам, к настоящей жизни. Намного лучше, когда взаимодействуешь с людьми, а не сидишь в Zoom и Facetime. Сложно поверить, что прошло два с половиной года».
Дизайнеры говорят, что их вдохновила поездка по Марокко. Там они провели начало лета.
[Марк Бэджли, дизайнер]:
«Мы часто используем нейтральные цвета, но для нас вечерняя одежда просто оживает, когда она яркая».
Модели прошли по подиуму в красочных нарядах, которые напоминают яркий марокканский рынок.
[Джеймс Мишка, дизайнер]:
«Нас очень вдохновляет местный рынок специй. Все эти пряные цвета, тмин, шафран, фрукты и овощи потрясающие. Гранат, лаймы, лимоны, алоэ и так далее. Так что эти цвета есть в коллекции».
Неделя моды в Нью-Йорке завершается 14 сентября.
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