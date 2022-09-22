Сотни людей умирают от малярии в пострадавшем от наводнения Пакистане

Более 320 человек умерли от малярии и других болезней в пострадавших от наводнений регионах Пакистана. Инфекционные..

Более 320 человек умерли от малярии и других болезней в пострадавших от наводнений регионах Пакистана. Инфекционные заболевания быстро распространяются во временных лагерях, расположенных рядом с паводковыми водами.

В больницах провинции Синд пациентов стало на треть больше, чем обычно.

[Абдул Рауф, врач]:

«Люди пьют стоячую паводковую воду, поэтому пациентов с желудочно-кишечными болезнями и малярией стало больше. Обычно у нас немного таких случаев. Но сейчас восемь или девять из десяти детей, поступающих к нам, больны малярией».

С 1 июля в полевые госпитали в пострадавших от наводнений регионах обратились за помощью более двух миллионов человек. В одной только провинции Синд за последние сутки подтвердили почти 5000 случаев заболевания малярией. Врачи говорят, что с наступлением холодов ситуация ухудшится.

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Больше всего пострадали от наводнений южные провинции Белуджистан и Синд. Сотни тысяч людей оказались без крова и живут во временных лагерях. Им не хватает еды, медикаментов и врачебной помощи. При этом на то, чтобы паводковые воды отступили, может потребоваться до полугода.

[Соомар Бадал, пострадавший от наводнения]:

«Мы получаем еду раз в день. У меня шестеро детей. Съесть это самим или отдать детям? Нам очень не хватает продовольствия. Только что дали рис. Вечером мы ничего не получим. Следующий раз поедим завтра».

Наводнения, вызванные муссонными дождями, начались в Пакистане в середине июня. Обычно они бывают каждый год. Но в этот раз стихийное бедствие достигло катастрофических масштабов. От него пострадали 33 миллиона человек – это 15% населения страны. Более полутора тысяч человек погибли.

Также разрушены дома, дороги и мосты, уничтожены посевы. Погибли сотни тысяч голов скота. Ущерб оценивается в 30 миллиардов долларов.

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