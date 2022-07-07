Третье наводнение в этом году: Сидней частично под водой

Австралия переживает уже третье крупное наводнение в этом году. В штате Новый Южный Уэльс предписание или..
Дата загрузки: 2022-07-07
[Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии]:
«Для жителей Ричмонда в Хоксбери это уже четвёртое наводнение за последние 18 месяцев. Перед этим у них были лесные пожары».
Реки вокруг Сиднея и так были полноводными в результате предыдущего наводнения, но ливни, начавшиеся 3 июля, переполнили их окончательно. Дожди шли четыре дня. Страдает западный пригород Сиднея. Улицы затоплены.
[Колин Бритон, спасатель]:
«Некоторые только закончили весь процесс восстановления после предыдущих наводнений этого года – уборку, ремонт, замену вещей. И новое наводнение так скоро – это просто душераздирающе».
В регионе круглосуточно работают спасатели, включая 9000 волонтёров.
[Колин Бритон, спасатель]:
«Помогаем нашей общине. Моя семья, семья моей жены – мы все здесь выросли. Мы знаем почти всех, к кому приходим. Мы сами живём на возвышенности, но всегда хорошо спуститься сюда и кому-то помочь».
Сейчас в районе Сиднея вода начала понемногу отступать, но власти просят людей сохранять бдительность и следовать инструкциям. По их прогнозам, опасность будет сохраняться ещё несколько дней.
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