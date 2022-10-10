Наводнение в Венесуэле унесло жизни 25 человек

Не менее 25 человек погибли и 52 пропали без вести в результате внезапного наводнения на севере..

Не менее 25 человек погибли и 52 пропали без вести в результате внезапного наводнения на севере Венесуэлы. В штате Арагуа из-за сильных дождей вышли из берегов пять небольших рек. Пострадал город Техериас. Там за восемь часов выпало месячное количество осадков.

По словам очевидцев, всё выглядело так, будто прорвало плотину. Потоки воды и грязи обрушились на город, сметая деревья и смывая дома.

[жительница Техериаса]:

«Река вышла из берегов, некоторые люди оказались в беде, и мы не можем их найти. Нам нужна помощь». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я не спал и не ел, потому что не знаю, где моя племянница. Возможно, её унесло рекой». [житель Техериаса]:

«Мы выбежали (на улицу) и оказались по пояс в воде. Всё произошло в считанные секунды. Внезапность и шок от всего этого. Люди бежали, некоторые забирались на крыши».

Власти сообщают, что в зоне бедствия работает 1200 спасателей и военных. Они ищут погибших и пропавших без вести. В операции задействованы обученные собаки и дроны.

От наводнения пострадали коммерческие предприятия и сельскохозяйственные угодья. Город остался без электричества и водопроводной воды.

Проливные дожди вызвали оползни ещё в трёх штатах Венесуэлы, но там обошлось без жертв.

В последние недели в стране погибло не менее 40 человек. Венесуэлу накрыло проливными дождями, вызванными климатическим феноменом Ла-Нинья.

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