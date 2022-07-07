С балкона мэрии испанской Памплоны на глазах ликующей толпы взлетает сигнальная ракета чупинасо. Так здесь начинается..

Бег от быков и коррида вновь вернулись в испанскую Памплону

[житель Памплоны]:

«Я живу в Памплоне, и вначале мы думали, что это будет местное мероприятие и приедут только испанцы. Но посмотрите: всё почти так же, как всегда. Я в восторге».

С балкона мэрии испанской Памплоны на глазах ликующей толпы взлетает сигнальная ракета чупинасо. Так здесь начинается знаменитая фиеста Сан-Фермин. Она продлится неделю. Самое яркое событие праздника – бег от разъярённых быков. Испанцы называют его энсьерро.

Энсьерро – хоть и впечатляющая, но самая малая часть фиесты. В основном люди будут круглосуточно веселиться. В городе пройдут карнавалы, костюмированные преставления, выступления уличных артистов, шествие гигантских кукол и, конечно же, коррида.

Фиеста Сан-Фермин прославилась благодаря роману Хемингуэя «И восходит солнце». Американский писатель впервые попал на неё в 1923 году. Атмосфера праздника его заворожила. Хемингуэй бывал здесь вплоть до 1959 года.

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Теперь на фиесту в Памплону приезжают от одного до трёх миллионов туристов. Этому празднику уже более восьми столетий.

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