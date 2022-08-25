Наводнения в Судане: 89 погибших

Сезонные дожди оставили после себя десятки человеческих жертв в Судане. Жители говорят, что это худшие наводнения..

Сезонные дожди оставили после себя десятки человеческих жертв в Судане. Жители говорят, что это худшие наводнения за десятилетие. По данным ООН, пострадало более 150 тысяч человек – вдвое больше, чем в прошлом году.

Власти сообщают, что погибших 89. Повреждено около 50 тысяч жилых домов.

Это Эль-Менакил, сельскохозяйственный регион в 150 километрах от столицы Хартум. Здесь около сотни деревень оказались отрезанным от мира. В некоторых местах воды выше головы.

[Хисам Али, спасатель-доброволец]:

«Нам нужно проехать в Эль-Менакил, но мы не можем. Мы ждём здесь три дня. Там настоящая гуманитарная катастрофа, это проблема, и всё общество должно помочь. Единственное решение – доставить помощь по воздуху».

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В Эль-Менакиле около десяти тысяч жилых домов пострадали либо разрушены полностью. Около 3000 человек разместились во временных лагерях. Говорят, что сложно достать еду и питьевую воду.

[житель Эль-Менакила]:

«Мы оказались в ловушке из-за наводнений, и наш дом рухнул. Дома двух моих сыновей тоже обрушились. У меня две жены. Все наши дома рухнули, у меня есть только эта железная хижина, я теперь бездомный».

Несколько дней назад власти пообещали жителям Эль-Менакила восстановить главную дорогу, предоставить пострадавшим всю необходимую помощь и выплатить компенсации.

Однако местные жители говорят, что пока государственной помощи не видели.

[Алтаиб Абдалла, лидер общины]:

«Всё это – старания людей, бизнесменов, доноров. Они пытаются накормить людей и уменьшить их страдания. От властей никакой поддержки нет. Всё делают сами люди».

Также поступает гуманитарная помощь из Катара, но её сложно доставлять из-за повреждённых дорог.

Сезон дождей в Судане обычно завершается в сентябре. ООН ожидает, что к тому времени бедствие коснётся не менее 460 тысяч человек.

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