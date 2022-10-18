Австралия приходит в себя после наводнений

Горы мокрой мебели и бытовой техники у жилых домов. Так сейчас выглядят многие улицы в пригороде..
Дата загрузки: 2022-10-19
Горы мокрой мебели и бытовой техники у жилых домов. Так сейчас выглядят многие улицы в пригороде Мельбурна. Это последствия наводнения.
Предписание об эвакуации на юго-востоке Австралии остаётся в силе, но тысячи людей уже вернулись в свои дома и на предприятия, чтобы оценить ущерб. Он немалый.
[житель пригорода Мельбурна]:
«Мы просто что-то делаем. Просто пытаемся закончить уборку и надеемся, что городская служба приедет и заберёт всё это. Выглядит как после урагана».
На прошлой неделе в некоторых районах штатов Виктория, Новый Южный Уэльс и Тасмания выпало больше месячной нормы осадков.
[житель Шеппартона]:
«Просто разрушительно. Думаю, мы не осознаём масштаба трагедии, пока это не происходит. Сильно страдает инфраструктура. Дороги и раньше были плохие, а после наводнений станет ещё хуже».
При этом дальнейшие прогнозы неутешительные.
[Энтони Албанис, премьер-министр Австралии]:
«Впереди нас ждут опасные дни и недели. Дожди ожидаются здесь на западе Нового Южного Уэльса, в Виктории и Тасмании, и все они будут иметь последствия, поскольку сейчас даже одной капле воды некуда деться, кроме как остаться на поверхности».
По данным метеорологов, на уже пострадавших от наводнений территориях в ближайшее время может выпасть ещё до 50 миллиметров осадков.
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