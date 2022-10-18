Горы мокрой мебели и бытовой техники у жилых домов. Так сейчас выглядят многие улицы в пригороде..

Австралия приходит в себя после наводнений

Горы мокрой мебели и бытовой техники у жилых домов. Так сейчас выглядят многие улицы в пригороде Мельбурна. Это последствия наводнения.

Предписание об эвакуации на юго-востоке Австралии остаётся в силе, но тысячи людей уже вернулись в свои дома и на предприятия, чтобы оценить ущерб. Он немалый.

[житель пригорода Мельбурна]:

«Мы просто что-то делаем. Просто пытаемся закончить уборку и надеемся, что городская служба приедет и заберёт всё это. Выглядит как после урагана».

На прошлой неделе в некоторых районах штатов Виктория, Новый Южный Уэльс и Тасмания выпало больше месячной нормы осадков.

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[житель Шеппартона]:

«Просто разрушительно. Думаю, мы не осознаём масштаба трагедии, пока это не происходит. Сильно страдает инфраструктура. Дороги и раньше были плохие, а после наводнений станет ещё хуже».

При этом дальнейшие прогнозы неутешительные.

[Энтони Албанис, премьер-министр Австралии]:

«Впереди нас ждут опасные дни и недели. Дожди ожидаются здесь на западе Нового Южного Уэльса, в Виктории и Тасмании, и все они будут иметь последствия, поскольку сейчас даже одной капле воды некуда деться, кроме как остаться на поверхности».

По данным метеорологов, на уже пострадавших от наводнений территориях в ближайшее время может выпасть ещё до 50 миллиметров осадков.

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