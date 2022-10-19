«Водные» мототакси перевозят филиппинцев во время наводнения

В филиппинском городе Хагоной из-за частых наводнений людям трудно передвигаться по городу. Приходится плыть на лодке..

В филиппинском городе Хагоной из-за частых наводнений людям трудно передвигаться по городу. Приходится плыть на лодке или идти по колено в воде.

Раньше небольшие транспортные средства не могли проехать. Теперь водители мототакси придумали, как их модифицировать.

Некоторые части транспортных средств удлинили с помощью железных труб и планок. Теперь сиденье пассажиров расположено на метр выше.

[Рассел Лопес, водитель мототакси]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Наводнения действительно нас затрагивают. Наши транспортные средства не предназначены для езды по воде. Мы модифицировали их, чтобы зарабатывать на жизнь, несмотря на наводнения в течение года».

Рассел – водитель с десятилетним стажем. Его маршрут проходит по затопленным участкам города. Сегодня он зарабатывает в среднем до 500 песо в день. Это около 5,5 долларов.

Заработок у «водных» моторикш выше, чем у тех, кто работает на обычных такси. Однако приходится тратиться на техническое обслуживание и защиту от коррозии.

Жители Хагоноя говорят, что мототакси облегчают повседневную жизнь.

[Лилибет Альваро, местная жительница]:

«Они очень для нас важны. Особенно для тех, кому нужно работать. Паводковые воды не спадают до полудня. Нам нужен такой транспорт».

Частые наводнения в городе вызваны приливами и отливами близлежащей реки и Манильского залива.

[Сан Хуан, местный житель]:

«Наводнения в районе были на протяжении десятилетий. Но, с годами всё хуже. Река стала мельче, чем раньше, из-за загрязнения и экономического развития города».

Местные власти говорят, что работают над проектом по углублению дна в реках, чтобы решить проблему наводнений.

Короткая ссылка на эту страницу: