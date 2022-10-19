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«Водные» мототакси перевозят филиппинцев во время наводнения

«Водные» мототакси перевозят филиппинцев во время наводнения

В филиппинском городе Хагоной из-за частых наводнений людям трудно передвигаться по городу. Приходится плыть на лодке..

Дата загрузки: 2022-10-19

«Водные» мототакси перевозят филиппинцев во время наводнения

В филиппинском городе Хагоной из-за частых наводнений людям трудно передвигаться по городу. Приходится плыть на лодке или идти по колено в воде.

Раньше небольшие транспортные средства не могли проехать. Теперь водители мототакси придумали, как их модифицировать.

Некоторые части транспортных средств удлинили с помощью железных труб и планок. Теперь сиденье пассажиров расположено на метр выше.

[Рассел Лопес, водитель мототакси]:

«Наводнения действительно нас затрагивают. Наши транспортные средства не предназначены для езды по воде. Мы модифицировали их, чтобы зарабатывать на жизнь, несмотря на наводнения в течение года».

Рассел – водитель с десятилетним стажем. Его маршрут проходит по затопленным участкам города. Сегодня он зарабатывает в среднем до 500 песо в день. Это около 5,5 долларов.

Заработок у «водных» моторикш выше, чем у тех, кто работает на обычных такси. Однако приходится тратиться на техническое обслуживание и защиту от коррозии.

Жители Хагоноя говорят, что мототакси облегчают повседневную жизнь.

[Лилибет Альваро, местная жительница]:
«Они очень для нас важны. Особенно для тех, кому нужно работать. Паводковые воды не спадают до полудня. Нам нужен такой транспорт».

Частые наводнения в городе вызваны приливами и отливами близлежащей реки и Манильского залива.

[Сан Хуан, местный житель]:
«Наводнения в районе были на протяжении десятилетий. Но, с годами всё хуже. Река стала мельче, чем раньше, из-за загрязнения и экономического развития города».

Местные власти говорят, что работают над проектом по углублению дна в реках, чтобы решить проблему наводнений.
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