На центральноафриканскою страну Чад этим летом обрушились сильнейшие за 30 лет ливни. Затоплена столица, город Нджамена...

Сильнейшее за 30 лет: в Чаде пытаются справиться с наводнением

На центральноафриканскою страну Чад этим летом обрушились сильнейшие за 30 лет ливни. Затоплена столица, город Нджамена. По некоторым районам с конца июля можно перемещаться только на лодке.

Вода застаивается и источает ужасный запах.

[житель Нджамены]:

«В этом году наводнения не миновали ни один район города. Очень грустно видеть, как страдает столько людей. Нам нужно срочно найти решение, чтобы убрать всю эту воду».

Наводнения в сезон дождей в Чаде – не редкость. Но в этом году ливни начались раньше и были сильнее. Дренажные каналы и пруды просто переполнились. По словам властей, таких сильных дождей здесь не было с 1990 года.

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Затоплены целые города. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

В этом районе столицы люди ютятся в местной школе. У этой женщины четверо детей. Их дом затопило, и он рухнул. Последние три недели живут здесь. Денег нет.

[жительница Нджамены]:

«Нас кусают комары, у нас нет еды, а у некоторых – малярия. Никто не думает нам помогать. Власти смотрят на нас издалека, как на перелетных птиц».

Мэр Нджамены сказал, что власти учредили кризисный комитет, чтобы обеспечить пострадавших продовольствием, одеялами и аптечками. В этой школе переселенцы говорят, что пока ничего не получали.

В последние годы наводнения в Западной и Центральной Африке случаются чаще. Помимо самих ливней, причины также в деградации земель и плохом городском планировании.

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