В испанскую «Барселону» перешёл датский защитник Андреас Кристенсен. Раньше он выступал за английский клуб «Челси». В..

[Андреас Кристенсен, футболист]:

«Я очень горжусь тем, что стал игроком вашего клуба. Не могу дождаться, когда увижу болельщиков на стадионах. Я здесь только ради победы. У нас одна и та же мечта».

В испанскую «Барселону» перешёл датский защитник Андреас Кристенсен. Раньше он выступал за английский клуб «Челси». В июне у него закончился контракт. 26-летний футболист говорит, что с детства мечтал играть в «Барсе».

Датчанин заключил новый контракт до июня 2026 года в качестве свободного агента. Его бывший клуб получит от «Барселоны» 500 миллионов евро отступных.

Карьера Кристенсена началась в «Брондбю» – одном из самых титулованных клубов Дании. В 2012 году он подписал контракт с «Челси». Футболист помог клубу победить в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и других соревнованиях. Он также выступал за сборную Дании. В общей сложности провёл 56 матчей.

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«Барселона» – самый знаменитый и титулованный клуб в Испании. За команду выступали такие известные футболисты, как Лионель Месси и Неймар.

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