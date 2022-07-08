Бег от разъярённых быков: как проходит фиеста Сан-Фермин в Испании

Энсьерро – так называется главная забава фиесты Сан-Фермин в испанской Памплоне. В восемь утра 12 грозных..

Энсьерро – так называется главная забава фиесты Сан-Фермин в испанской Памплоне. В восемь утра 12 грозных быков выбегают из ворот, чтобы гнать по узкой огороженной улице толпу людей.

Добежать нужно до арены, где пройдёт коррида. Длина дистанции – 800 метров. В этот раз забег длился 2 минуты 35 секунд. Жертв не было, только шестеро пострадавших. Их доставили в больницу.

[турист из США]:

«Ожидание было чуть ли не тяжелее, чем забег. Мы ждали и ждали, а потом вдруг появились быки, нас окружало много людей, но от быков проблем не было. Хорошо, что я не упал. Мой сын добежал до арены, а я нет. Всё было блестяще».

Такие экстремальные развлечения будут проходить всю неделю. Бег от быков порой заканчивается трагедией. За последние 90 лет погибло 16 человек. Но всё же большая часть фиесты – это просто веселье. В Памплоне пройдут карнавалы, костюмированные преставления, шествия и традиционная коррида.

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Празднику Сан-Фермин уже восемь веков. Но такую огромную популярность он получил после публикации романа Хемингуэя «И восходит солнце». Теперь сюда каждый год устремляются миллионы туристов со всего мира.

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