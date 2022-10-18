В китайском консульстве в Манчестере избили протестующего

Полиция британского города Манчестер расследует инцидент с участием протестующего, которого затащили на территорию китайского консульства и..

Полиция британского города Манчестер расследует инцидент с участием протестующего, которого затащили на территорию китайского консульства и избили.

Это произошло во время стычек на продемократической демонстрации возле дипмиссии. Протестующие установили возле ограждения плакаты и баннеры с лозунгами против правящей коммунистической партии Китая и президента Си Цзиньпина.

На видео BBC видно, как несколько человек из консульства, некоторые в касках и защитных жилетах, снимают транспаранты. Когда же протестующие пытаются этому помешать, работники дипмиссии хватают одного мужчину и затаскивают его на территорию консульства.

Прибывшие на место полицейские в конце концов заходят на территорию и возвращают мужчину обратно.

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[протестующий]:

«Так не должно происходить, потому что здесь мы можем свободно выражать наши идеи. Это причина, по которой мы вышли на протест. Так называемые власти Гонконга говорят, что мы бандиты. Но посмотрите, что делают власти КНР. Кто из нас бандиты? У нас мирная демонстрация. Зачем нас бить?»

Позже полиция Манчестера сообщила, что начала расследование, чтобы выяснить все обстоятельства.

Акция протеста прошла в первый день съезда коммунистической партии Китая. Его проводят два раза в десять лет в Пекине. В ходе заседаний, как ожидается, Си Цзиньпина изберут на третий президентский срок.

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