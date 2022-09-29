Останки слонов возрастом 12 000 лет обнаружили в Чили

Останки гомфотерий обнаружили археологи на юге Чили. Это предки современных слонов. Возраст находки – около 12 тысяч лет. Древние животные весили до четырёх тонн, а в высоту достигали трёх метров.

Учёные предполагают, что на гомфотерий охотились люди.

[Карлос Торнеро, археолог]:

«Наша гипотеза заключается в том, что на них охотились и были действия, связанные с охотой. Мы думаем так, потому что гомфотерия была очень крупным и опасным животным. Для охоты на него, вероятно, требовалось несколько человек».

Находку сделали недалеко от Тагуа-Тагуа – ледникового озера на юге Чили.

Учёные считают, что она поможет в изучении климата в тот период.

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[Элиза Калас, археолог]:

«Мы можем получить много информации. Например, об изменении климата, о том, как это повлияло на животных, а также о влиянии людей того времени на окружающую среду».

Археологи считают, что гомфотерии жили около озёр и болотистой местности. Они использовали бивни для выкапывания растений. По сравнению с современными слонами у них был более короткий хобот. А бивней было не два, а четыре. Одна пара – на верхней челюсти, другая – на удлинённой нижней.

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