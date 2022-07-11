Девушка выжила благодаря отважной собаке

Эрин Уилсон из Калифорнии отправилась в поход с собакой Евой, двухлетней бельгийской овчаркой малинуа. Когда девушка шла по тропинке к реке, из кустов на неё прыгнула пума.

Дикая кошка вцепилась когтями в плечо. Собака ринулась на помощь. Пума переключилась с девушки на собаку и схватила её за голову. Эрин пыталась спасти четвероного друга: бросала камни и била пуму кулаками. Но хищница крепко держала собаку.

Эрин побежала к дороге, остановила проезжающую машину и рассказала женщине-водителю о нападении пумы. Схватив пластиковую трубу и газовый баллончик, они побежали к животным. Женщины стали криками прогонять пуму, и, в конце концов, та отпустила собаку.

Ева истекала кровью и едва дышала. Эрин повезла её к ветеринару. «Я говорила: собака, останься со мной. Я люблю тебя. Я не могу без тебя жить. Не бросай меня», – вспоминает Эрин.

Еву оставили в ветеринарной клинике. У Эрин было лишь несколько синяков и царапин. Врачи посоветовали ей сделать прививку от бешенства. Эрин считает, что собака спасла ей жизнь. «Если бы не Ева, которая молниеносно среагировала, пума, наверное, подскочила бы и вцепилась мне в лицо или шею», – думает Эрин.

Спустя несколько недель Эрин разместила фото в соцсетях и сообщила, что собака много спит, у неё хороший аппетит, и с каждым днём ей становится лучше.