Массовые протесты в Иране и по всему миру после гибели 22-летней женщины

По всему Ирану продолжаются протесты из-за смерти женщины, задержанной полицией нравов за «неподходящую одежду». Активисты говорят,..
Дата загрузки: 2022-09-25
Протесты и беспорядки охватили всю страну. Власти говорят, что в ходе стычек погибло три человека, в том числе сотрудник сил безопасности. По другим источникам, с начала протестов в субботу погибших в общей сложности уже семь.
Протесты начались после смерти 22-летней Махсы Амини из иранской провинции Курдистан. Она впала в кому и скончалась после ареста в Тегеране на прошлой неделе. Причиной задержания стала новая строгая политика страны в отношении ношения хиджаба.
Полиция отрицает, что с Амини плохо обращались, и говорит, что у неё были проблемы со здоровьем. Её семья не согласна и утверждает, что она ничем не болела.
Акции солидарности с погибшей прошли и в других городах мира. Это Амстердам. На улицы вышли десятки людей, включая выходцев из Ирана.
А так протестовали у здания ООН в Нью-Йорке. Там, где сейчас проходит Генассамблея и собрались десятки мировых лидеров, включая и президента Ирана Ибрахима Раиси.
[протестующий]:
«Он массовый убийца. В 1988 году он казнил 30 000 человек, политзаключённых, молодых иранцев».
Иранцы выступили против усиления государственного контроля, опасаясь, что ситуация с правами человека в стране станет ещё хуже. Так, многие боятся, что тоже могут столкнуться с полицией нравов, поскольку женщин регулярно арестовывают за нарушения правил ношения хиджаба. А с введением технологии распознавания лиц задержаний может стать ещё больше.
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