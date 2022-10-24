Прошло пять лет после того, как из сирийской Ракки изгнали «Исламское государство» – группировку, запрещённую в..

Как восстанавливается Ракка спустя 5 лет после изгнания ИГ*

Прошло пять лет после того, как из сирийской Ракки изгнали «Исламское государство» – группировку, запрещённую в России и других странах. Город был её оплотом. После боёв он стоял в руинах. Сегодня медленно восстанавливается.

Многие здания по-прежнему частично разрушены. Однако у людей нет другого выхода, кроме как продолжать в них жить.

[Раджеб Абейд, житель Ракки]:

«Ущерб был пугающим. Когда же город впервые открылся, то началось большое строительство. Все работали. Затем доллар и расходы выросли, поэтому работы начали приостанавливать».

По улицам, где боевики выставляли военную технику и устраивали казни, теперь ходят горожане.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Исламское государство»* использовало Ракку в качестве своего центра и базы для планирования атак по всему миру. 48-летний музыкант Хамис говорит, что в то время культурная жизнь остановилась.

[Хамис Томех, музыкант]:

«Тогда мы не могли играть на инструментах. Я свой прятал, не мог выйти на улицу, потому что музыка и музыкальные инструменты были запрещены. Я даже дома играть не мог».

Война унесла жизни сотен тысяч людей и расколола Сирию на несколько областей.

Работник городского совета говорит, что системы водоснабжения и канализации были восстановлены, дороги отремонтированы, а школы, больницы и парки вновь открылись. Но только частично.

[Мохаммед аль-Дейб, глава Городского совета]:

«Некоторые услуги задерживают, поскольку нет денег. Финансов не хватает для восстановления инфраструктуры, поскольку объём разрушений в Ракке достиг 90%».

Ракка – один из многих городов, разрушенных во время 11-летней войны в Сирии. В то время как боевые действия в основном затихли, ООН говорит, что сегодня сирийцы нуждаются в гуманитарной помощи больше, чем когда-либо с начала войны.

*«Исламское государство» (ИГ) – группировка, которая в России признана террористической и запрещена

Короткая ссылка на эту страницу: