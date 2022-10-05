Снова бунт: 15 заключённых убиты в эквадорской тюрьме

15 человек были убиты, ещё 21 ранен в результате очередного бунта в эквадорской тюрьме. Инцидент произошёл..

15 человек были убиты, ещё 21 ранен в результате очередного бунта в эквадорской тюрьме.

Инцидент произошёл в тюрьме Котопахи в городе Латакунга – одной из крупнейших в стране. Власти говорят, что порядок восстановлен, и тюрьма под надзором военных.

[Освальдо Коронел, губернатор Котопахи]:

«У нас произошло несколько инцидентов во время обыска в камерах. Мы действуем согласно протоколу, всё под контролем. Национальная полиция только что всё осмотрела, чтобы оценить обстановку; всё спокойно».

Между тем, у здания тюрьмы столпились родственники заключённых. Они хотят убедиться, что их любимых нет в списках убитых. Прокуратура говорит, что работает над опознанием тел.

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[родственница заключённого]:

«Я здесь со вчерашнего дня. Я приехала в 2 часа в Латакунгу, когда нам сообщили о стрельбе. Муж сказал мне по телефону, что здесь стрельба, и чтобы я была осторожна. Больше я ничего не слышала. Почему такое происходит, если нас обыскивают во время свиданий? Откуда там оружие?»

Тюрьмы Эквадора переполнены на 11%. В них содержится около 33,5 тысяч человек.

Власти страны говорят, что насилие в тюрьмах вызвано разборками между преступными группировками. Банды делят территории и маршруты наркоторговли.

За прошлый год в таких тюремных конфликтах было убито не менее 316 человек.

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