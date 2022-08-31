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Десятки тысяч жителей города в США остались без воды

Десятки тысяч жителей города в США остались без воды

Десятки тысяч жителей города Джэксон в американском штате Миссисипи остались без водопроводной воды. После проливных дождей..

Дата загрузки: 2022-08-31

Десятки тысяч жителей города в США остались без воды

Десятки тысяч жителей города Джэксон в американском штате Миссисипи остались без водопроводной воды. После проливных дождей река Перл вышла из берегов. На водоочистной станции произошла авария. Власти объявили чрезвычайное положение в Джэксоне и пригородах.

В город доставили десять грузовиков с питьевой и непитьевой водой. Раздавать её помогает Национальная гвардия. Люди стоят в очереди часами.

[Моника Лашай Басс, жительница Джэксона]:
«Очень обидно, когда нет воды, особенно если на руках грудной ребёнок».

В Джэксоне живёт 180 тысяч человек. Город обслуживают две водоочистные станции. Авария произошла на самой мощной. При этом её оборудование очень старое, техническое обслуживание плохое, и среди персонала нет грамотных специалистов.

Серьёзные проблемы на водоочистных сооружениях начались ещё до наводнения. Местные власти предупредили людей, что воду нельзя пить сырой и перед использованием нужно кипятить три минуты.

[Даниэль Холмс, жительница Джэксона]:
«Эту проблему я наблюдаю с 91-го года, когда приехала сюда в колледж. Мне сразу сказали не пить эту воду. Она пахла хлоркой».

На станции установят временный насос, чтобы возобновить подачу воды хотя бы частично. Кроме того, в ближайшие дни в Джэксон прибудет более ста фур с питьевой водой.
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