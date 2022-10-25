На севере Франции начинают уборку после неожиданного торнадо

Мини-торнадо принёс немалые разрушения в деревню Биюкур на севере Франции. Теперь здесь предстоит большая уборка. Торнадо..
Дата загрузки: 2022-10-26
Мини-торнадо принёс немалые разрушения в деревню Биюкур на севере Франции. Теперь здесь предстоит большая уборка.
Торнадо во Франции – явление крайне редкое. Смерч сформировался буквально за минуты и всех застиг врасплох.
[житель деревни Биюкур]:
«За несколько секунд налетел ветер и чёрные тучи. Когда не привык к такому, это просто поражает».
Скорость ветра превышала 200 километров в час. Результат – сорванные с домов крыши, перевёрнутые автомобили и усеянные обломками улицы.
[житель деревни Биюкур]:
«Будем делать уборку. Это займёт всю неделю. Я пришёл помочь своей крёстной, но это всё лишь материальный ущерб, так что стараемся оставаться позитивными. Думаю, это укрепит в общине чувство единства».
По словам местного мэра, в деревне сильно повреждены две трети домов.
Один человек получил лёгкие травмы. 150 переместились во временное убежище.
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