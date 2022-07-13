fb pixel
Телеканал NTD

Перевал между Чили и Аргентиной занесло снегом

Перевал между Чили и Аргентиной занесло снегом

В Андах занесло снегом горный перевал, через который проходит главная автотрасса, соединяющая Чили с Аргентиной. Снегопад..

Дата загрузки: 2022-07-13

Перевал между Чили и Аргентиной занесло снегом

В Андах занесло снегом горный перевал, через который проходит главная автотрасса, соединяющая Чили с Аргентиной. Снегопад начался ещё в пятницу и шёл несколько дней.

Грузовики и легковые автомобили, двигавшиеся в обоих направлениях, оказались в снежном плену.

На место прибыли спасатели.

Из горного отеля неподалёку также пришлось вызволять туристов.

[Карлос Варгас, эвакуированный турист]:
«Думаю, никто не боится за свою жизнь, когда видит красивый белый покров, но когда он тебя засыпает – это уже другая история».

[Фелипе Серда, директор армейской школы альпинизма]:
«Мы спасли 104 человека, которые были отрезаны от мира. Сейчас отправляем их в здание школы альпинизма в Рио-Бланко, чтобы они могли там прийти в себя после чрезвычайной ситуации».

[эвакуированный турист]:
«Спасибо всем, кто нам помог. К счастью, мы были внутри отеля. Тем, кто был снаружи, повезло меньше. Теперь мы в безопасности».

С аргентинской стороны работники местного ресторана помогают застрявшим в тоннеле автомобилистам едой и водой.

[официант аргентинского ресторана]:
«Мы сами через такое проходили, поэтому нужно было помочь. Нам позвонил гид, который у нас часто обедает. Он сказал, что застрял в туннеле. В 7 вечера мы отнесли туда кипяток и еду и раздали нуждающимся – детям и старикам».

Чилийские власти сейчас ведут расследование, почему, учитывая прогнозы погоды, горный перевал не закрыли.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...