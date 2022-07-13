Перевал между Чили и Аргентиной занесло снегом

В Андах занесло снегом горный перевал, через который проходит главная автотрасса, соединяющая Чили с Аргентиной. Снегопад..

В Андах занесло снегом горный перевал, через который проходит главная автотрасса, соединяющая Чили с Аргентиной. Снегопад начался ещё в пятницу и шёл несколько дней.

Грузовики и легковые автомобили, двигавшиеся в обоих направлениях, оказались в снежном плену.

На место прибыли спасатели.

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Из горного отеля неподалёку также пришлось вызволять туристов.

[Карлос Варгас, эвакуированный турист]:

«Думаю, никто не боится за свою жизнь, когда видит красивый белый покров, но когда он тебя засыпает – это уже другая история». [Фелипе Серда, директор армейской школы альпинизма]:

«Мы спасли 104 человека, которые были отрезаны от мира. Сейчас отправляем их в здание школы альпинизма в Рио-Бланко, чтобы они могли там прийти в себя после чрезвычайной ситуации». [эвакуированный турист]:

«Спасибо всем, кто нам помог. К счастью, мы были внутри отеля. Тем, кто был снаружи, повезло меньше. Теперь мы в безопасности».

С аргентинской стороны работники местного ресторана помогают застрявшим в тоннеле автомобилистам едой и водой.

[официант аргентинского ресторана]:

«Мы сами через такое проходили, поэтому нужно было помочь. Нам позвонил гид, который у нас часто обедает. Он сказал, что застрял в туннеле. В 7 вечера мы отнесли туда кипяток и еду и раздали нуждающимся – детям и старикам».

Чилийские власти сейчас ведут расследование, почему, учитывая прогнозы погоды, горный перевал не закрыли.

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