Электрокатера класса люкс: шведская компания надеется изменить рынок

Работники этой компании вкладывают все силы в создание электролодок. Они, как и директор шведской X Shore,..

Работники этой компании вкладывают все силы в создание электролодок. Они, как и директор шведской X Shore, считают, что это будущее яхтинга.

Хотя отрасль сильно отстаёт от автомобильной промышленности, этот производитель катеров класса люкс работает над электрическими судами с 2016 года.

Первую электролодку Eelex 8000 X Shore спустил на воду в конце 2020 года.

Теперь компания выпустила своё новейшее судно: X Shore 1. Оно меньше и дешевле. Стартовая цена – примерно 100 тысяч евро.

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[Дженни Кейсу, глава X Shore]:

«Это примерно треть стоимости любой другой высокопроизводительной электрической лодки. Мы надеемся получить больше аналогов, потому что нам нужно быстро расширить рынок. Это очень грязная отрасль. Существует более 3,5 миллионов прогулочных катеров, которые необходимо быстро заменить».

Цель X Shore не просто продавать лодки, но и избавить отрасль от ископаемого топлива с точки зрения и пользования, и производства. В этой сфере самым загрязняющим остаётся создание батарей.

В этой компании уверяют, что их делают только с использованием возобновляемых источников. Кроме того, катера оборудуют одной батареей вместо двух.

[Хелена Фагреус, представительница X Shore]:

«Мы поставили перед собой очень амбициозную цель – добиться нулевого выброса углерода, выпустить нашу первую лодку с нулевым выбросом к 2030 году. Это означает, что на каждом этапе производства нужно использовать только возобновляемую энергию».

Впрочем, эксперты отмечают, что самыми экологичными остаются проверенные временем парусные суда.

Между тем, клиентам X Shore уже предлагают проверить пять электрических прототипов в море. На лодке невозможно не оценить бесшумный двигатель.

Заказы начали поступать. В X Shore считают, что в 2023 году по морям будет ходить не менее 100 новых электрических лодок.

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