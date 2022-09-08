Роботы, выставляющие напитки, появились в японских магазинах

Этот робот не составляет карты и не делает хирургических операций. Его задача самая простая – заполнять..

Этот робот не составляет карты и не делает хирургических операций. Его задача самая простая – заполнять пустые места на полках с напитками. Но для японских магазинов такая помощь просто неоценима.

Робот оснащён видеокамерой и искусственным интеллектом. Он определяет, каких напитков не хватает, берёт нужную бутылку из запаса и выставляет её на витрину.

[покупатель]:

«Раньше здесь не всегда был выставлен напиток, который я покупаю. Но в последнее время полки постоянно заполнены».

В Японии работает 40 тысяч круглосуточных магазинов. Здесь их называют «конбини». В них представлено 3000 наименований товаров, но работников немного. Полки с напитками стоят далеко от касс. Продавцы не успевают выставлять товар. Постоянно в этой зоне находиться нельзя, поскольку она охлаждается. Робот оказался идеальным решением проблемы.

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[Дзин Томиока, директор компании Telexistence]:

«Мы хотим автоматизировать все рабочие места, где люди выполняют скучную монотонную работу».

Роботы уже появились в трёхстах круглосуточных магазинах по всей Японии.

[Томохиро Кано, директор компании FamilyMart]:

«Роботы уже начали заполнять полки с напитками, и персоналу уже не надо этим заниматься. Это освобождает время для другой работы».

Роботы для магазинов стоят дешевле промышленных, например, таких, какие используют на заводах. Разработчики надеются, что их изобретение поможет решить проблему с нехваткой рабочей силы. С каждым годом она становится острее, поскольку население Японии стареет.

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